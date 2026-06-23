Невероятната Здрава Каменова има рожден ден и представя за пръв път романа си „Любов в насрещното“ по едноименната пиеса. Тя е смях, тя е вдъхновение, тя е истинска фурия на сцената и в социалните мрежи, любима фигура, която разчувства цяла България с творчеството си и гласа си. А сега Здрава Каменова добавя и ролята „писател“ към богатия си репертоар. Част от събитието ще бъдат и несравнимите актьори Стоян Дойчев и Богдана Трифонова.

Събрал в себе си вселена от смисъл, човещина и умопомрачително забавен хумор, „Любов в насрещното“ е до болка искрен роман, който доказва, че истинската любов винаги е правилната дестинация – въпреки неравните пътища и премеждията, с които можем да се сблъскаме в насрещното.

Премиерата ще се проведе на 26 юни от 19.00ч. в City Stage (пл. „България“ 1, Подлезът на НДК) Вход свободен!

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Здрава Каменова: