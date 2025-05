Утре - 17 май, десетки музеи и галерии ще отворят врати със свободен вход за посетители. България и тази година се включва в инициативата Европейската нощ на музеите, която започна от френското културно министерство през 2005-та. Какво да очакваме утре - можете да чуете на следващия звуков файл в интервюта със Здрава Стоева от Френския институт в България.

Пълната програма на Европейската нощ на музеите можете да намерите на следващия линк:

https://museumnight.bg/sofia-2025/