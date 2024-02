„Луничави разкази“ е новата книга на писателката Здравка Евтимова. Книгата е писана през последните 3 години и съдържа 20 истории.

За героите в разказите си писателката казва: "Това са хората, с които ежедневно пътувам за работа и с влак, и с автобус, това са хората, с които съм работила и съм се срещала. С една или друга своя черта те са ме стопляли и са ми помагали да преживявам трудни моменти. И заедно много често е било да закъсваме и да се освобождаваме от някакво голямо притеснение или в най-лошия случай-да смалим големината на страха, който ни е следвал по петите. Това са хора наши съвременници, мои приятели и познати, хора, от които съм видяла и съм чула някоя фраза, която да ме изпрати в това пространство, в което живеят истории и разкази. Много ги променям, някоя тяхна черта на определен човек влиза в разказа – може от външността на някой човек да влезе, дали е висок, дали е с кафяви очи, дали е тъжен или радостен. Важното в тази книга е, че има разкази, които съм писала за хора, които ме срещат, мои приятели, които ми казват – напиши ми един щастлив разказ, дано да спре тази поредица от неблагополучия, или както ние го казваме в Пернишко – невървой. Да се отърва от този невървой. И очаквам дълго време да ми стане радостно, не става особено често, но се получава и когато ми е леко и ми е хубаво, си мисля за човека, който иска да се освободи от неблагополучията и написвам такъв разказ. Не казвам, че съм написала, много питам как върви – и ако каже по-добре съм, пак не казвам, но се надявам, че един протон от този разказ е стигнал в живота на човека и му е помогнал да намери нещо топло, нещо светло и добро."

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.