“Ние сме народ, който е минавал през какви ли не мъчителни пропасти в своята история и сме ги запомнили и не сме се уплашили от тях. Хората, които ще помогнат България да се сдобие с по- добро бъдеще са личности, обърнали погледа си в бъдещето, незабравили пропастите, пролятата кръв от миналото. Но горещо борещи се настоящето да бъде достойно. Да отхвърлим по- далече от себе си, от децата си сянката на недоимъка” Това каза в ефира на bTV Radio едно от най- големите имена в българската литература Здравка Евтимова

“В навечерието на Коледа се опитвам да кажа на моите внуци, че човек е здрав тогава, когато вярва че може сам да стори добро, да даде радост, да даде усмивка на друг човек. Не е задължително човекът да ти бъде близък, да ти бъде приятел, важното е да направиш някого щастлив. Това е същността на вярата. Да вярваме, че в собствените ни ръце и сърца е изворът на доброто и нека насочим водите на това добро, което ние създаваме към жадния за добро човек. Нищо не лекува така страдащия дух, както една усмивка, лишена от лицемерие и студ”, каза още Евтимова.

Цялото интервю със писателката Здравка Евтимова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.