Комплекс от мерки въведе Столична община, за да намали замърсяването на въздуха за днешния и утрешния ден. Пътуваме със Зелен билет на цена от 1 лв. за целия ден. Както обясни по bTV Radio заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, той важи във всички видове транспорт (без нощния). „Той може да бъде закупен с валидация на банковата карта в превозното средство, като е възможно системата да вземе 1.60 лв., колкото е редовната цена на билета, но след края на деня разликата ще бъде възстановена. Зелен билет може да се купи и от водачите, онлайн чрез уеб портала на Центъра за градска мобилност, както и от касите на ЦГМ и на „Метрополитен“ на хартиен носител или като билет в електронната карта.“

Зеленият билет и безплатните буферни паркинги днес и утре са част от комплекс от мерки за предотвратяване на замърсяването на въздуха. „В момента действа зона с ниски емисии за автомобилното движение на територията на Столичната община. Изпратени са над 1200 уведомления на нарушители, а практиката сочи, че те не повтарят нарушенията. От началото на годината действа зона за ниски емисии за битовото отопление на дърва и въглища. Закупили сме дронове и термокамера за извършване на регулярни проверки. През миналата година за първи път спечелихме дело срещу строителна фирма за замърсяване. През изминалите дни Столичният инспекторат активно извършва проверки. Разширяваме зелената система – през 2024 г. са засадени 30 000 дървета и прихващането им заради по-добрата последваща грижа се е увеличило с 30 процента. Ликвидирахме 24 кални точки на площ от 7 000 кв. м.“ – посочи заместник-кметът Надежда Бобчева.

Тя подчерта, че контролът е изключително засилен под всякаква форма. Столичен инспекторат прави проверки, включително за нерегламентирано горене. Вчера двама граждани са глобени за изгаряне на отпадъци.

Интервю на Светослав Николов: