"Ние харесваме вкусната и здравословна храна и смятаме, че тя трябва да е сезонна и произведена наблизо. Не обичаме да пазаруваме от супермаркети и предпочитаме да си набавяме прясна храна от ферми, био и еко производители, които са наши приятели. Съответно преди 11 години установихме, че пресните плодове и зеленчуци, с които сме свикнали, като розовите домати от градината на баба и дядо, вече са все по-трудно откриваеми. Затова пък големите търговски вериги вече стъпваха на пазара и ни предлагаха зеленчуци от екзотични държави, при условие че ние си ги имаме и в България. Именно тогава решихме, че трябва да създадем "Зелен портал" и той да бъде връзката между производителите и хората, които искат вкусна и прясна храна". Това сподели Йоана Стоянова от екипа на «Зелен портал», в който работи заедно с Йорданка Иванова. Двете дами организират нетуъркинг събития и партнират с организации, които правят фермерски пазари. Според Йоана Стоянова, "фермерите търсят пазар, но срещат затруднения, особено малките производители. Реално храната от местните производители не е достъпна, нито пък институциите помагат. Производителите имат нужда от повече контакти, повече клиенти, много от тях искат да излязат от България".

"В Италия има култ към хубавата храна и има редица узаконени механизми, с които се защитават местните продукти", коментира Йорданка Иванова, която разработва платформата „Италия зад ъгъла". По думите й, има продукти на нулеви километри – директно от района на производство, като се намаляват до минимум или изобщо ги няма посредниците между производителите и крайните потребители. Наименованието „0 км" се отнася до броя на километрите, които продуктът трябва да измине, за да стигне до потребителя – в радиус от 70 км – като по този начин се акцентира върху сътрудничеството с местните производители, връзката с територията, преоткриването и запазването на местните продукти и автентични вкусове. Според общонационалния регламент за продуктите с нулеви километри в Италия това са храни, които отговарят на едно от тези три изисквания: произведена в радиус от максимум 70 км от мястото на продажба или консумация; произхожда от същата провинция, в която се намира мястото на продажба или консумация; в случай на риба, разтоварена на сушата в рамките на 70 км.

Италия е първенец по брой регистрирани продукти ЗНП (DOP Denominazione di origine protetta) Някои от тях са широко комерсиализиран и са познати по цял свят, но има и много други, които са непознати дори и за самите италианци от други части на Италия. Защитено наименование за произход – обозначават се типични италиански продукти с високо качество, които се произвеждат в строго определен район по традиционен начин. Има регистрирани 165 продукта. На територията на Италия действат различни консорциуми и кооперативи, които имат грижата не само за директните продажби, но и за бизнес развитието и промотирането на производителите.

"Имаме контакт с най-големия италиански консорциум, който организира най-големите фермерски пазари на национално ниво. В Рим на Чирко Масимо те организират едно огромно събитие със стотици производители от цяла Италия, което привлича хиляди посетители", поясни Йорданка Иванова.

В рамките на "Зелената седмица" по bTV Radio тя сподели, че познава също и производители, някои от които са представени в България. Има движение, което работи в защита на чистата храна, подкрепя и промотира местните производители и развива обучителна дейност. Те също организират фермерски пазари, на които се представят различни продукти, традиционни за конкретно място. Например, италианците познават лука от Тропея, но има и различни видове чесън, които са типични за определени зони, но са малко познати. Чесън от Нубия, от Резия, Весалико. Чесън от Каралио от Пиемонт: с който се приготвят типичното ястие баня кауда на основата на чесън и аншуа. Съществува Консорциум на производителите на кестени и на алпийското сирене Силтер. Прави се по традиционен метод, който се предава от поколение на поколение. От края на 17 в. са първите писмени сведения за този продукт, който се прави от краве мляко, а кравите се хранят с трева и сено.

Йоана Стоянова и Йорданка Иванова продължават да свъзрват местни фермери, купувачи, ферми и био производители. В момента организират 7-мо издание на нетуъркинг събитие на „Зелен портал", „Италия зад ъгъла" и ИТ общността ни, което ще постави акцент върху регенеративното земеделие.

За втора поредна година bTV Media Group и bTV Radio Group ще посветят голяма част от своето ефирно, радио и дигитално съдържание на „Зелената седмица". От 17 до 23 юни под мотото „Отговорни към природата заедно" ще разкажем вдъхновяващи истории, ще покажем добрите практики в грижата за околната среда, насочвайки вниманието към теми като съхраняване и опазване на биоразнообразието и водните басейни, рециклиране, устойчив транспорт, енергия, храна и други, ще представим специална селекция от филми във всички канали и VOYO.