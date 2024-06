В "Зелената седмица", за втора поредна година bTV Media Group и bTV Radio Group отделят голяма част от ефирното си време, за да насочат вниманието към теми, посветени на опазването на околната среда и да разкажат за добрите практики. Тази седмица, от 17 до 23 юни, под мотото "Отговорни към природата заедно", в ефира на bTV Radio ви разказваме как и вие с вашия пример и усилия можете да покажете грижа и отговорност. Днес насочваме вниманието към рециклирането и към модната индустрия. Производството на дрехи е вторият най-голям индустриален замърсител в света. А изчисленията показват, че всеки човек генерира около 15 килограма текстилни отпадъци годишно.

Каква е ползата от разделното събиране на отпадъци и как помагаме на природата чрез рециклирането, в ефира на предаването "За града" за своя личен опит разказа Виктория Готева-Димитрова, журналист и водещ на bTV Новините.

"И аз, и цялото ми семейство от години обръщаме внимание на рециклирането, и то при нас вече се е превърнало в навик – нещо, на което вече не обръщаме толкова внимание, то просто се случва. Дрехите са част от това, което правим ние и мисля, че наистина е един добър пример. Текстилната индустрия е една от най-големите индустрии в света, и следователно е един от най-големите замърсители. Ние все повече купуваме, все по-често купуваме, трябва да се замислим и как изхвърляме, и как се отърваваме от дрехите, които вече не ползваме. Това, което аз правя са няколко неща. Едно от тях е дрехите, които са по-запазени, които са носени едва няколко пъти, да ги подаря на някой, който би могъл да ги носи, който ще има полза от тях или да ги даря – това може да стане в различни институции, или да бъдат „дарени“ в контейнер за събиране на текстил, като в цялата страна има най-различни контейнери. Някои от тях са на БЧК и аз съм привърженик на тези контейнери, които са в колаборация с Червения кръст, защото тогава дрехите имат различен път. Могат да отидат например за обновяване на кризисния резерв, тоест за хора, които са пострадали от природни бедствия или имат нужда от някаква помощ, да получат тези дрехи и така те наистина да влязат в употреба. Могат и да бъдат рециклирани и така наши стари дънки или дреха да се превърнат в кърпа или в материал, който в бъдеще ще се използва. Има и трети път – могат да отидат и в трети страни и да бъдат носени от хора, които наистина са в нужда.", посочи Виктория Готева-Димитрова.

Целия разговор можете да чуете на звуковия файл: