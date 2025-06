Какво се случва с дрехите ни след като ги оставим в контейнерите за текстил? В какъв вид трябва да ги предадем? Как по този начин допринасяме за опазване на природата? Чуйте отговорите на тези и още въпроси в интервюто на водещата Лили Ангелова със Сирма Желева, изпълнителен директор на Българска асоциация кръгов текстил.

