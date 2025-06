Енергийните общности започват да набират популярност в Европа, а и в България. Това са кооперативи, които сами произвеждат своята електроенергия чрез възобновяеми източници, като например слънчеви панели. Това става възможно, когато заедно с близки, приятели или съседи решите да инвестирате заедно и да направите своя соларна централа, чрез която да покривате собствената си консумация на енергия. Излишъкът може да бъде съхраняван или продаван на други потребители. Друго предимство на енергийните общности е, че позволяват независимост от големите производители и разпределители на енергия. И като допълнение – този тип кооперативи насърчава местната икономика, като създава работни места за местните жители.

С последните промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) се въведе понятието „енергийна общност“, а в чл.22 бяха заложени текстове, вменяващи задължение на всяка община да създаде административно бюро за обслужване, което да приема документите при създаването на енергийна общност. Държавата обаче не осигури никакъв финансов или административен ресурс, с който да подпомогне местната власт да изпълни това задължение.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Кристиян Димитров, координатор кампания "Енергийни общности" в "Грийнпийс" – България:

Да бъдете част от енергиен кооператив има редица предимства – за вас, за местната общност, за района, в който живеете. Те могат да бъдат финансови – чрез по-ниски цени за електроенергия, безплатна електроенергия, чрез печалбата от нейната продажба на други хора или на големи обществени съоръжения. Могат да бъдат и социални, тъй като кооперативите са добро решение за борбата с енергийната бедност, а освен това имат и способността да сплотяват хората и да изграждат по-добро местно общество. Могат да бъдат и екологични – защото заместват изкопаемите горива, които иначе произвеждат огромно количество вредни емисии. Във всички случаи техните ползи са значителни, което ги прави все по-привлекателни.

Успешен пример за енергийна трансформация е малкият квартал „Колоние“ в град Петрошани, Румъния. Градът, с размерите на Монтана, се бори с енергийната бедност и подпомага гражданската инициатива за енергийна общност чрез административна подкрепа.

Снимка: БГНЕС

От 2023г. ученици в Амстердам получават “слънчеви джобни” за грижата си към природата. Енергиен кооператив соларизира покрива на училище Dalton De Meer. Родителите на децата получават право да “осиновят” панел, т.е. да инвестират в общността, училищетото и бъдещето на планетата и децата си. През лятото произведената енергия е в огромни количества и училището не може да използва цялата. Затова тя се складира в мрежата и през зимата може да се ползва. Това не просто решава проблема със сметките, а носи и печалба за родителите инвеститори. Тази печалба се връща при учениците под формата на джобни пари от слънцето.

Със своите 180 фотоволтаични панела ASV Arsenal e най-зеленият футболен клуб в Амстердам. Той е част от енергийна общност и произвежда електричество за игрището и квартала. Проектът е на хората от съседните къщи. Всеки член на общността е инвестирал 250 евро, но и много търпение. Всички административни стъпки отнемат близо 3 години. Но в момента както клубът, така и енергийната общност се възползват от електричеството, произведено от слънцето.

Снимка: iStock

