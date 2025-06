Знаете ли, че на минути от сърцето на София се крие една от най-впечатляващите, но позабравени сгради в града? Това лято ще бъде даден нов живот на красивата историческа Сточна гара.

През юни се отварят отново вратите на Сточна гара и гражданите на столицата ще могат да се включат в плановете за нейното преобразяване – от забравено индустриално наследство в модерен общностен културен център. В партньорство с домакините от НКЖИ, планираме богата програма, свързана с историята на мястото и ЖП транспорта у нас, с изложби, лекции и дискусии, изкуство, музика, храна, детски събития и работилници, организирани съвместно с различни институции, организации, артисти и партньори.



Събитието включва активности за малки и големи – с вход свободен.

Истории от българските жп линии

Изложби и събиране на архиви, разказващи за миналото и бъдещето на гарата и ЖП транспорта у нас – визуални разкази, спомени и разговори за най-устойчивия начин на придвижване.

Дискусии за градско развитие около “Масата на София” с граждани, организации и експерти;

Обсъждания за бъдещето на сградата, града и квартала.

Обучение

Design Factory 02: Културни пространства – безплатно тридневно обучение за културно предприемачество и създаване на културни пространства.

Работилници, Храна и срещи, артистични инсталации, вдъхновени от мястото – с фокус върху темите за историята, земята, паметта и бъдещето на квартала.

