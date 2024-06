За втора поредна година bTV Media Group и bTV Radio Group ще посветят голяма част от своето ефирно, радио и дигитално съдържание на „Зелената седмица". От 17 до 23 юни под мотото „Отговорни към природата заедно" ще разкажем вдъхновяващи истории, ще покажем добрите практики в грижата за околната среда, насочвайки вниманието към теми като съхраняване и опазване на биоразнообразието и водните басейни, рециклиране, устойчив транспорт, енергия, храна и други, ще представим специална селекция от филми във всички канали и VOYO.

Колко екологични са електромобилите и какво все още не знаем за тях? Какво липсва в зардяната инфраструктура за този превоз? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Илия Левков - председател на УС на Индустриален клъстер „Електромобили“, разположено в звуковия файл:

В много от големите европейски градове да зареждаш колата си с бензин или дизел не е повод за гордост. Електрическите автомобили са все по-популярни обаче не само в чужбина, а и у нас. Регистрираните автомобили на ток да са близо 18 000.

„Като започнете с това, че те харчат 3 лв. на 100 км, ако заредите вкъщи на нощна тарифа. Като добър шофьор може да спирате, така че да си възвърнете до 30% в батериите обратно, защото при спиране двигателят на техническия автомобил работи като генератор. Годишният разход е да се смени филтър на купето, защото няма масла няма филтри няма ремъци, няма ауспуси и така нататък“, обяснява Илия Левков, председател на Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ).

И още плюсове – собствениците на електромобили не плащат за паркиране в центъра на големите градове. Освен че не замърсяват, електромобилите могат и да се борят с трафика.

Снимка: KIA

„Колите трябва да се наемат, а не трябва да се купуват, защото електромобилът трябва да се движи и експертите трябва да се грижат за него. Ако се обърнете, зад вас ще видите редица от паркирани коли, които може би цяла седмица са паркирани на едно и също място. Това не трябва да бъде така“, допълва Илия Левков.

18 000 електромобила се зареждат на над 2000 станции у нас. Те обаче не са достатъчни, отбелязват експертите.