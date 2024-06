За втора поредна година bTV Media Group и bTV Radio Group посвещават голяма част от своето ефирно, радио и дигитално съдържание на „Зелената седмица". От 17 до 23 юни под мотото „Отговорни към природата заедно" ще разкажем вдъхновяващи истории, ще покажем добрите практики в грижата за околната среда, насочвайки вниманието към теми като съхраняване и опазване на биоразнообразието и водните басейни, рециклиране, устойчив транспорт, енергия, храна и други, ще представим специална селекция от филми във всички канали и VOYO.

Шестото издание на фестивал CULTURAMA ще се проведе под мотото WaterLive – музиката на водата! Програмата на фестивала включва 5 мащабни изложби на напълно различни като стил и визуална идентичност автори, обединени от широката тема на водата.

На 20 юни в Триъгълната кула на Сердика в София ще се открие двойна изложба като рефлексия (Басейн&Останки) на френските творци Венсан Рюфeн и Аксел Морел, която представя техните абстрактни размисли и съзерцания, вдъхновени от водата.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Венсан Рюфeн и Аксел Морел с участието и в превод на оперната певица и фестивален организатор Ина Кънчева, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

АКСЕЛ ОРЕЛ+ Лий Мончело

Зад аватара Лий Мончело се крие един многообразен артист, описващдейността си с две думи: „,преходност“ и „устойчивост“.

Завършил професионалната школа по художествени занаяти в специалността сценични костюми, реномиран майстор на бродерията, той е работил с различни театрални и танцови постановчици, неотклонно следвайки линия засъздаване на трето измерение на напрегнатото и притеснено тяло,с помощта на историческа ре-интерпретация и символика.

Наскоро, работата му се съсредоточава в областта на бродерията, където творбите му постепенно излизат от плоския и рамкиран формат и предлагат триизмерни изображения в миниатюра или на по-широки площи.

Мъниста, стъклени тръбички, копринени, златни или ленени нишки, а също елементи от пластмаса, каучук, алуминий или люрекс, плюс всякакви други материали, биват приобщаванипо волята на артиста!

Работите му се излагат – засега – в Европа!

Аксел Морел се старае да изведе бродерията от двуизмерните форми, като разработва творбите си по подобие на скулптури - нещо като триизмерна бродeрия !

Постоянно множи и разнообразява техниките и комбинациите от материали – коприна, стъкло, метални нишки, за да се доближи възможно по-плътно до сюжета, прибягвайки нерядко към струпвания, въздействащи като естетически мотиви. Подходът му загатва за мимолетността на битието, чрез изображения на символи на петте земни суети (vanités),фосилизирани въображаеми морски обитатели или останки от коралови рифове.

ОСТАНКИ

За първата си изложба в София, Аксел Морел предлага няколко творби, свързани с темата вода и по-специално океан. Черупки от фантастични животни, с прилепнали по тях отломки от корали. „Морски кости“, разпилени като трофеи от витрина за редки предмети. Вкаменени октоподи, подобни на бижутерски орнаменти, изпълзяват от рамката и се излагат на показ, разгръщайки позлатените си пипала като в сън на ужасите. Чрез своите произведения, артистът ни напомня за уязвимостта на обитателите на океанските дълбини и ни отпраща към преходността на собствения ни живот.

Венсан РЮФЕН е роден през 1972 г. в Камбре – северна Франция. Живее и работи в живописния Ла Рошел, на атлантическия бряг.

Завършил е Висшата школа по изящни изкуства в Камбре (Франция) и LondonArtSchool (Обединено кралство).

От 2001 г. участва в 15 самостоятелни (Франция, Белгия) и 10 колективни изложби (Франция, Турция). Черпил е вдъхновение в 6 творчески резиденции (Италия, Филипини, САЩ, Куба).

Негови творби са представени в галерии в Париж (Оливие Кастенг), Сабл д-Олон (Триптих) и Хонконг (Ендс Галери).

От 2019 г. е артистичен съветник на Колектив Есанс Карбон, с постоянно пребиваване в Ла Рошел.

Голям брой негови творби са в частни колекции и сбирките на музеите за изящни изкуства в Ла Рошел (Франция) и Любек (Германия).

„Венсан Рюфен не е художник, а огромен художник.

Изобразява фигури на младежи, отпуснати на воля във високите треви по залез слънце, преплетени тела върху розов дюшек на палатка за къмпинг, дружески празници под палмите, танцуващи пред стар автомобил, символ на разкрепостяването.

Виртуозният му подход към цветовете придава силна емоционалност.

Обрисува нашия живот – банален или причудлив, разкрива нашата самота – непоносима и сюблимна, показва меланхолични и радостни спомени от детството. Открива райски картини, забравени от времето. Дава израз на желанието, на илюзиите.

Отпраща персонажите си в спокойни, нежни и чувствени територии, където колоритът е емоционално средство. Това са илюзии за света, приказни места, могъщи миражи.

Цветни вълни преминават като танц върху сцените, напластени с шпатула. Движението произлиза от декора и нанесените мазки. Небето, природните стихии кръжат около хората, а не обратното, подобно на детски въртележки.

Венсен Рюфен рисува срещу реалността, в противовес на нашите общества, затънали в насилие. Телата са отпуснати, полегнали на плажа под невъзможни небеса с цвят на розови бонбони. Изтягат се, преплитат се. Забавляват се сред морави треви, качени на лодки или в спални кревати.

Жюли Естев (откъс)

БАСЕЙН

На първата си изложба в София, Венсaн Рюфен ще представи съноподобни видения по темата за водата и по-специално водните басейни – места за отдих и игра, където телата се разголват и се показват каквито са – неподправени, с горда осанка или свенливо. Символи на обществения ранг, частните и обществени басейни успешно разкриват индивидуалната същност на посетителите.

Венсен Рюфен се отдава с възхита и на темата за къпането, разработена от художници като Енгър, Пикасо, Реноар и незабравимия Хокни, насочвайки се към сцени от ежедневието, в които багрите експлодират, за възхита на зрителите.

Изложбата в Триъгълната кула на Сердика - Регионален исторически музей съдържанегови големи формати, част от които ще бъдат показани по- късно в Ла Рошел и Хонконг.