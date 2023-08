На 5 август започва деветото издание на инициативата "Зелени библиотеки" в парковете на София. Кампанията на Столичната библиотека има за цел за насърчаване на четенето и привличане на нови читатели. За инициативата разказа в ефира на bTV Radio доктор Светослава Тончева, началник сектор „Обществени, естествени и точни науки“.

"Интересът към тази кампания е много голям и това общо взето я превръща в една от най-успешните инициативи на Столичната библиотека. Тази година "Зелените библиотеки" ще стартират тази събота - на 5 август в Северния парк, като с всяка година стремежът на Столичната библиотека е да разширява териториално и да добавя нови точки към своята кампания. Има традиционни паркове, които участват в кампанията, но тази година към тях се добавят и още 2 парка, а именно парк "Хиподрума" и парк "Овча купел". Кампанията е много успешна по много различни причини и това е един вид библиотека извън библиотеката. Стремежът на Столичната библиотека е да стига по-далеч и извън пределите на своите сгради и на своята филиална структура, централната сграда и нейните 4 вече филиала, да стига все повече до своите читатели и до потенциални нови читателски публики, освен традиционните наши читатели, с които ние разполагаме. Както всяка година, кампанията включва много срещи с любими поети, интересни тематични изложби, музикални изпълнения на живо, занимания за деца", разказа д-р Тончева.

Програмата можете да намерите на страницата на Столичната библиотека.

Цялото интервю с д-р Светослава Тончева можете да чуете на звуковия файл.