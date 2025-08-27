Гост на рубриката на bTV Radio „Господари на добрия вкус“ беше Жаклин Щирянова, която е завършила най-престижното кулинарно училище в света - "Льо Кордон бльо“ в Лондон.

„Дисциплината и организацията могат да ти помогнат в готвенето, дори да нямаш толкова голям талант, защото има много хора, които имат талант и са много самонадеяни, не обръщат внимание на много малки детайли и си казват – аз го мога, спокойно, ще го направим. Други хора, които имат тревожност – това взел ли съм си, онова взел ли съм си, това накрая може да даде по-голям резултат от тези, които имат голям талант. Истината е, че най-добре се научих да готвя, когато ме оставиха ресторанти в хотели да готвя за персонала. И това беше за мен най-голямото обучение. Готвех за около 150 души, но първите буламачи, които изкарвах, казваха – това който го готви, утре кой ще готви, Жаклин ли? Ще си взема нещо. Може би ми трябваха 2 седмици да вляза в част, да е вкусно и да разбера как се случва истинското готвене. Тогава си дадох сметка, че аз като българка не съм правила много български манджи и съм готвила малко шоу програма и реших, че трябва да мина през типични български манджи, за да знам как се случват нещата. Защото казват – една жена не е жена, ако не може да прави мусака. И си казвам – сигурно един готвач не е готвач, ако не може да прави мусака.“, каза Жаклин Щирянова.

Цялото интервю на шеф Николай Немигенчев с Жаклин Щирянова можете да чуете на следващия звуков файл.