Победителката в 9-тия сезон на "Гласът на България“ – Жаклин Таракчи, пусна своето първо авторско парче „Мое малко аз“. Текстът на дебютната песен е написан от самата Жаки.

Музиката е композирана от Ернесто Валенсуела и Роби Николов, който е изпълнител и автор на хитовете на група „Молец“. Песента излиза през независимия лейбъл DRUGO, а видеото е дело на Крис Захариев.

Чуйте повече за дебютната авторска песен „Мое малко аз“ в интервюто на Георги Митов с Жаклин Таракчи, разположено в звуковия файл: