„Очаквам да видя хора с цветни души, които имат страхотни гласове“. Това заяви в ефира на bTV Radio Жаклин Таракчи в навечерието на 10-ия сезон на „Гласът на България“. Той започва на 10 септември от 20.00ч. по bTV.

Снимка: instagram.com/jaklintarakci/

„Чувствам се по-жива и жизнена след шоуто. Придобих разпознаваемост и съм заобиколена от положително настроени хора. Щастлива съм, че се предава тази нишка на позитивизъм", разказва младата певица.

Тя сподели и нейният съвет към участниците: „Бих пожелала да бъдат себе си на сцената- чисти, истински, каквито са и да правят нещата в посока към изкуството“.

Снимка: Олег Попов

След като победи в миналия сезон на „Гласът на България" Жаклин Таракчи получи покана да се присъедини към бенда на „Шоуто на Николаос Цитиридис". "Там работят много „слънчеви хора“ За мен е чест да бъда в „Шоуто на Николаос Цитиридис“ за втори сезон". Той започва на 9 септември от 22.00ч.

За да отдели време за хобитата си, сред които рисуването и конната езда, талантливата Жаклин Таракчи подчерта, че се нуждае от повече време, концентрация и енергия. „Пожелавам си да съм мотивирана и да си давам време за почивка, за да постигаме успех", добави тя.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Жаклин Таракчи, разположено в звуковия файл: