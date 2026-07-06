Жаклин Таракчи изненада почитателите на своето творчество, издавайки новия си сингъл “Better incomplete”. Песента е създадена заедно с Александър Хубенов (REL) и Брайдън Кембъл Уестън Пиндур (Weston) от Noiselab и е породена от онези моменти, в които се чувстваме изгубени и се търсим между редовете.

“Better incomplete" говори за отношенията между хората — тези, които те карат да изпитваш силни чувства, които имат способността да те изтощават. Именно затова песента стига до тихото признание, че понякога е по-добре нещата да останат недовършени. Изпята изцяло на английски и облечена в ново, по-обемно звучене, съчетава струнни инструменти и електро-поп звучене.“Better incomplete” те пренася в свят, в който можеш да се преплетеш в танц с емоциите си. Песента излиза с официално лирик видео, което пренася настроението ѝ във визуален разказ.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Жаклин Таракчи:

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Зад „better incomplete" стои екип от близки съмишленици. Струнните придават на песента нейната емоционална дълбочина — композирани от Симеон Василев ( Zimi X) цигулките са изсвирени от Мария Перпериева и Зара Михайлова, а виолончелото звучи в изпълнение на Сибила Петрова. Официалното лирик видео е създадено от Devina Vassileva и Simeon Parashkevov.

Песента е достъпна във всички дигитални платформи, а публиката може да следи Jaklin Tarakci в Instagram, Facebook и TikTok (@jaklintarakci), както и в Spotify и Apple Music.