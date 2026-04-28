За всяка напитка в пластмасова бутилка или метален кен предстои да бъде въведен депозит за опаковката. При връщането на празната опаковка в пункт от депозитната система, тази сума ще бъде възстановена, без това да бъде обвързано с покупка. Това предвиждат промени в Закона за управление на отпадъците, които са публикувани за обществено обсъждане от Министерство на околната среда и водите.

„Потребителите имат централна роля в депозитната система. Затова водените от индустрията и организирани депозитни системи имат за своя фокус и обезпечават на практика достъпност, лесна разбираемост и възможност на хората да участват в тази система. Депозитната сума, която отделно се начислява при покупката всъщност не е някаква нова такса и нейното предназначение не е да оскъпи продукта или да ощети бюджета на домакинствата. Тя е по-скоро един финансов инструмент и стимул-обещание за връщането на опаковката обратно. Тоест в точките, а те ще бъдат масови точки, потребителят да му е лесно, а не да търси конкретно място, да върне своята опаковка и да получи пълната стойност на заплатения депозит, без каквито и да е обвързващи условия за това.“ Това обясни в интервю за bTV Radio Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Тя беше категорична, че въвеждането на този депозит няма да повлияе на цената на напитките:

„Да, категорично. При воден от индустрията модел, когато индустрията създава и управлява тази система, естествен е стимулът тя да бъде разходно ефективна, тоест да не натоварва с допълнителни такси потребителите във връзка с организирането на цялата дейност по маркиране, разпознаване на опаковките, стриктна отчетност, събиране, логистика и превръщането им обратно в нови опаковки.“, каза Жана Величкова.

Потребителите в малките населени места ще имат лесен достъп до местата, на които ще могат да върнат пластмасовите бутилки и металните кенове.

„Практиката е да бъдат изградени масови точки на достъпност, но не може да се сравнява една или друга държава, поради пазарните й специфики. В България така наречената фрагментирана търговия, малките търговски обекти са масовите случаи на предлагане на нашите напитки, а по силата на европейското законодателство всеки, който предлага такава напитка в депозитна опаковка е задължен обратно да я приема. Логистичният модел е ключово важен мотор, от първо място потребителите на едно пазаруване да върнат своите опаковки, тоест да не правят излишни движения. От друга гледна точка е важно всички търговски обекти да се чувстват нормално въвлечени в депозитната система, без тя да затормозява тяхната основна дейност. И именно с тази цел се създава депозитният оператор от задължените производители и търговците, които са лицето на системата, и които инвестират в инфраструктурата и във всички необходими процеси, така че да могат да бъдат достигнати целите. А целите са изключително амбициозни. 90% от пуснатите на пазара в годината опаковки да бъдат събрани в чист поток и да бъдат използвани за нови такива. Ако питате за конкретика, има много логистични решения и за най-отдалеченото място. Важно е всеки българин и във всяка точка, който потребява напитки в депозитни опаковки да може бързо да върне обратно своите опаковки и да получи депозитните суми, заплатени при купуването им. Това са мобилни центрове, споделени точки. Практиката показва, а ние имаме сред нашите членове мултинационални компании, които са били въвлечени и в момента участват в ефективното управление на такива системи, да обезпечат необходимата инфраструктура и да създадат тази организация. Знаем го и можем да го направим.“, посочи още Жана Величкова.

Тя изрази приветственото отношение на индустрията за инициативата на служебния кабинет и в частност на министъра на околната среда и водите за придвижването на законопроекта и публикуването му за обществено обсъждане.

„Законопроектът залага стандартната европейска депозитна система, водена от индустрията и това е практика в 16 от 18 държави в Европа. Дружеството, което се организира и се създава от производители и търговци е задължено да изгради и управлява системата по начин, по който тя да е справедлива и равнопоставена за всеки един задължен производител и вносител, за всеки един търговец, който участва в нея. Законопроектът дава необходимата рамка, такава, каквато се случва в останалите държави – каквато е в Дания, във Финландия, Швеция, Словакия, Литва, Естония. Но много важният елемент към него е и подзаконовата нормативна уредба, която да уреди нещата в детайл, да даде всички задължения на участниците в системата, да даде яснота във формирането на таксите. За нас като индустрия е много важно вторичното законодателство, визираната наредба да даде ясен механизъм, в който производителите да имат право на достъп до събрания материал, защото нашите опаковки не са отпадъци, те са изключително ценен ресурс. Много е важно да завъртим тази кръгова икономика и да дадем предвидимост на индустрията, за да може тя устойчиво да се развива и да предлага на потребителите достъпни напитките, които обичат да консумират.“, смята изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

„Депозитната система е с доказани екологични ползи, защото ще направи градовете по-чисти, по-малко замърсяване на природата, ще намали разходите на общините за сметосъбиране. Това е ефектът, който очакваме всички. От друга гледна точка е кръговата икономика за опаковките. Събраните огромни количества чист материал ще могат да бъдат преработени и да се върнат обратно в нови опаковки, разделяйки ни от зависимостта от изчерпаеми природни ресурси и от зависимостта на неясните пазарни условия, тъй като всички виждаме в какви динамични и непредсказуеми времена живеем.“, каза още тя.

Цялото интервю с Жана Величкова пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.