Жителите на „Мусагеница“ отново блокират кръстовището на булевардите „Драган Цанков“ и „Св. Климент Охридски“ в протест срещу застрояването на зелен терен. „Имаме прекрасна градинка между бл. 101 и метрото. Искат да направят голяма жилищна сграда, да изсекат огромни дървета на по над 40 години. Тук има много птици. Протестът, който водим, е за въздух. Умоляваме всички за помощ, специално г-жа Фандъкова да вземе отношение. И сега в квартала е прекалено застроено. Купувана е общинска земя, красотата се превърна в бетон. Борим се за бъдеще!“ – каза пред bTV Radio Петя Савова от Гражданска инициатива „Мусагеница“. Районният кмет на „Студентски град“ Петко Горанов помага на гражданите да направят подписка, в която да отправят исканията си. Гражданите настояват не само да не се унищожава зеленината, но и да се провери случая с терена. „Сега затваряме булеварда, но започнат ли да секат дървета, ще легнем пред тях, няма да го допуснем. Ще молим за помощ, колкото можем, след това ще направим гражданско неподчинение.“ – каза тя. Повече – от интервюто на Светослав Николов:

