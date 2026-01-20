След 2-годишна пауза жителите на "Княжево" ще се съберат за пети пореден протест "За спасяването на най-старите туристически алеи на Витоша".

"Причината е, че алеите към Витоша, създадени по времето на Алеко и първото туристическо дружество в България, отново са недостъпни за посетителите, защото преди няколко дни бяха преградени отново, а всички институции отново са "глухи" и "слепи" за случващото се", споделят организаторите.

Сборният пункт на протеста е на трамвайното колело в Княжево на 22 януари, четвъртък, в 18:30 ч.

Защо отново заградиха туристическите алеи от Княжево към Витоша и ще бъде ли осигурен достъпа на гражданите за разходка в планината? Справят ли се жителите на района с кризата с боклука? Защо и кога ще бъде издигнат паметник на Батенберг в района?

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Любо Стефанов от гражданската инициатива „Княжевецъ“: