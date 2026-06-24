"За последните 6 години работихме в 7 български града и вдъхнахме нов живот в някои поизоставени места в тях, заедно със супер дейни местни хора. Време е да обърнем внимание и на панелните квартали, в които почти всички сме израснали, и в които все така живеят много хора. Люлин е най-големият квартал в България и това лято ще преобразим частица от него с общи усилия, ентусиазъм и вдъхновение.

"Какво може да подобрим в квартала в кратък срок? Какви мечти да си помечтаем и сбъднем за добрите стари панелки? Знаем, че най-ценните идеи идват от хората, които живеят на даденото място и го познават отблизо. И го обичат, с всичките му прелести и недостатъци. Затова, драги люлинчани, живеещи във всички Люлини от 1 до 10 и фенове на панелните квартали, искаме да чуем какво мислите. Какво харесвате и не харесвате в жилищната си среда? Какво във вашия вход, блок, градинка и район бихте искали да се промени?". Това са въпросите и призивите на организаторите от "Колективът".

От 26 до 28 юни в столичния квартал Люлин 7 зад блок 724 ще се проведе фестивала "Живи квартали - Люлин".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с ландшафтният архитект Мартин Янков от "Колективът", разположено в звуковия файл: