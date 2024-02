"Улиците са добре осветени, но липсва осветление в много от междублоковите пространства и детските площадки в района. Като например: алеята пред централния вход на 10 ОДЗ “Чебурашка”, градинката зад бл. 82 и алеята към читалището, градинката с детска площадка и фитнес на открито при бл. 93, междублоковото пространство и детската площадка зад бл. 100, липсва осветление и в парка с каменните животни между 8-о училище и блокове 98Б и 98В, също и в голямото междублоково пространство зад бл. 99, където също има изградена детска площадка", заяви в ефира на bTV Radio Стефка Четрафилова от гражданската онлайн платформа „ЖК Мусагеница“.

По думите й, "алейната мрежа в квартала е в много лошо състояние и при дъждовно време хората газят в кал, включително подстъпите към 8-о училище. В квартала има и много кални точки. Причината за тях, разбира се, е липсата на достатъчно места за паркиране. Но те могат да бъдат асфалтирани или подобрени с паркинг елементи". Тя посни, че в Мусагеница има доста автомобили, които не са в движение с изтекла гражданска отговорност и технически преглед.

Гражданите констатират проблеми с тротоарната мрежа, която на места липсва, а там, където я има, тротоарите са с компрометирана настилка или завзети от паркиращи върху тях автомобили. Хората и най-вече майките с детски колички са принудени да вървят по улиците, което създава опасност от инциденти. "Нашето желание е тези тротоари да бъдат ремонтирани и да бъдат поставени антипаркинг колчета. Имаме обещание от кмета Горанов, че до края на мандата му 1 млн. от предвидените 5.6 милиона лева за нови тротоари в район “Студентски” да бъдат инвестирани в Мусагеница. Към днешна дата обаче той не може да ни даде информация кога точно ще се случи това. Надяваме се, че няма да се наложи да чакаме четири години, за да се подобрят условията на живот в квартала", посочва Четрафилова.

Според нея, общо 33 проекта за включване в капиталовата програма и бюджета на София за 2024 г. е подал район “Студентски”, но само три от тях са намерили място в капиталовата програма и бюджета и никой от тях не е за Мусагеница. "За нашия квартал беше подадено изготвяне на проект за основен ремонт на дворната инфраструктура на 8 СУ “Васил Левски” на стойност 50 000 лева без ДДС, изготвяне на паркоустройствен проект за пространството между бл. 96 и ул. “Проф.Марко Семов” (30 000 лева без ДДС), както и за това между бл. 101 и метростанция “Г.М. Димитров” (30 000 лева). Последният терен бе отвоюван с 4-месечни граждански протести от инвеститорските апетити на Петьо Блъсков, който бе обезщетен с парцел в друга община, а неговият теренът бе прехвърлен към зелената система на София и отреден за “озеленяване”. За съжаление, всички тези проекти не намериха място в капиталовата програма на СО и за момента остават на идеен етап", споделя още жителката на "Мусагеница".

Кристиян Тодоров от екипа на гражданската онлайн платформа „ЖК Мусагеница“ разчита на желанието на съкварталците си за по-голяма активност. "За тази година ще подготвим нещо като помощно ръководство за документите към програма „Зелена София“, която организира Столична община. За тези, които не са чували за нея – етажна собственост може да кандидадства с проект за облагородяване на междублокови пространства. За реализиране на проектите Столичната община осигурява безвъзмездно фиданки, храсти, цветя, паркова мебел – пейки, перголи, кашпи, кошчета и инструменти, а идеята и изпълнението на проектите е на гражданите. Размерът на финансирането е до 5000 лв в зависимост от квадратурата на общинският терен. Най-хубавото на тази програма е доброволният труд на жителите. Забелязал съм, че винаги след подобен труд, хората пазят много повече, правят забележки. Разбира се, надявам се тази година също да я има, тъй като все още няма информация. Отделно от всичко това сме решили да направим поне две инициативи за почиствания и облагородяване на определени места, но засега ще ги запазим в тайна. Ако на някой му е интересно – може да следи страницата и групата на ж.к Мусагеница", посочва Тодоров.

По думите му, грижата за бездомните животни в квартала в местната инициатива „Рижа лапичка, бяло мустаче“ е създадена и поддържана от няколко прекрасни доброволци, които правят чудеса. Те са кастрирали и обезпаразитилинад 70% от косматите ни приятели и постоянно правят благотворителни базари, чрез които събират дарения за създаването на къщички из целият квартал, като над 20 от тях вече са готови.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Кристиян Тодоров и Стефка Четрафилова от гражданската онлайн платформа „ЖК Мусагеница“, разположено в звуковия файл: