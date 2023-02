Историята на скейтбординга в Будапеща от 1978 до 2019г. можете да разгледате в изложбата „Улицата не е детска площадка". Своеобразната фотографска и видео експозиция е показана в Институт Лист - Унгарски културен институт в София. Утре, 16 февруари, там ще се проведе ателие "DIY-скейт". С осигурените дъски и спрейове ще можете да декорирате скейтбордове и да участвате в томбола за награди (изработените скейтбордове). Изложбата на Галерия „Деак 17“ изследва влиянието на скейтбординга, превърнал се от хоби в субкултура, върху начина на живот и върху младежта в Будапеща през 80-те-90 те години на ХХ век. С помощта на предмети, архивни снимки, документални филми, графики, интерпретиращи процесите, и с кратки филмови интервюта тя представя развитието на скейтбординга, историята на дизайна му, значението на техниките на каране.

„В края на 70-те години се появяват първите площади в Будапеща, по които не се движат автомобили и други превозни средства. На тези места се формират първите скейтърски общности. По това време е трудно да се снабдиш с истински скейтборд, като повечето са били собственоръчно изработени. Промяната в политическата и икономическа система доведе и до промяна в нашия спорт. Много търговци са отворили магазини и започват да предлагат скейтбордове. Един търговец се досеща, че освен да продава повече, трябва да изгради и скейтпарк. Така разцветът е през 90-те години. Унгария е малка страна и поради това много младежи от цялата страна се стичат в Будапеща, за да се пързалят", заяви ръководителят на отдел в Националната галерия на Унгария, изкуствоведа и куратор на изложбата Жолт Петрани в ефира на bTV Radio.

„Можем да заявим, че политиците в нашата страна виждат някаква фантазия в това начинание. В началото на 80-те години на миналия век на унгарския пазар се появява скейтборд, произведен в Унгария", допълва той.

„През последните години бе стартиран общински проект, в чийто рамки да се строят паркове за екстремни спортове. В него са поканени чуждестранни фирми, които са толкова добре запознати с изграждането на подобен тип съоръжения, че знаят какво и как трябва да се направи. В Будапеща има много общински и частни скейт паркове, които са в добро състояние. Скейтбордингът в Унгария никога не е бил напълно приет, тъй като практикуващите този спорт предизвикват много шум и оставят следи по пейките. Със създаването на нови места за пързаляне положението се подобрява. Очакваме с голямо нетърпение появата на този наш скейтър, който да постигне високи резултати на световно ниво. Важното е днес, в епохата на дигиталните технологии, да дадем едно средство за развлечение в ръцете на младите хора", коментира изкуствоведът.

Изложбата бе открита в присъствието на председателя на Българската федерация по скейтборд Борис Атанасов и автора на визуалното оформление Атила Щарк. Експозицията продължава до 9 март 2023 г. в Институт Лист - Унгарски културен институт в София.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Жолт Петрани, озвучено от Светослав Николов от bTV Radio Group ще откриете в звуковия файл: