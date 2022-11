Те разказват вдъхновяващи истории от цял свят, познават добре международната политика, една от страстите им са темите, свързани с екологията. Автори са на книгата Пътешествия за мечтатели. А вече повече от месец обучават деца на медийна грамотност. Приятно ми е да ви представя семейство журналисти - Биляна Бонева и Милен Атанасов и тяхната дъщеря Ирина, която учи в Американския колеж. Тя е почти на 16 години, а вече има опит като журналист и блогър, като е писала материали на различни теми. Ирина също е част от обучението, и дава съвети на своите връстници.

„ Когато в една държава боравенето с информация започне да се възпитава от най-ранна детска възраст, и има натрупване на този тип възпитание, тогава има и медийна грамотност. Очевидно това у нас не е било приоритет, нямаме количествено натрупване, така че няма какво да изискваме от качеството. Това е една от причините България да е назад в класациите по медийна грамотност“, казва Милен Атанасов. „Работим с децата така, че да почувстват духа на една редакция – когато новините се обсъждат и бъдат поставени на масата“, допълва той.

Предложението да водят курса по медийна грамотност за деца дошло съвсем случайно от един от най-добрите учители по творческо писане – Вяра Николова, която от години работи с ученици.

„Избрахме това да са деца от 6-ти до 12-ти клас и това се оказа наистина интересно, предизвикателството е огромно. Всеки курс ни зарежда и се получава доста добре според нас“, казва Биляна Бонева.

„Това ,което мен наистина много ме притеснява и виждам все повече и повече е, че медийната грамотност липсва, защото всеки получава информация от всички социални медии, без да го иска понякога дори и не се замисля дали тази информация е вярна или не. Всички имат мнение, но не го подкрепят с факти. Винаги като видя нещо, гледам да го проверя през 2 източника“, казва Ирина Атанасова.

Кои са любимите истории на Биляна Бонева, Милен Атанасов и Ирина Атанасова от книгата им „Пътешествия за мечтатели“, можете да чуете в следващия звуков файл.