„След празниците първото и най-важно нещо е да не изпадаме в крайности. Аз винаги препоръчвам да се започне плавно – с разходка, йога или пилатес сесия, за да може тялото да влезе отново във ритъм без излишен стрес. По отношение на храненето е важно да наблегнем на баланса и набавянето на ключовите макроелементи. Най-вече достатъчно протеин и полезни мазнини като яйца, риба, кисело мляко, бобови храни зехтин, авокадо и ядки. Те помагат за засищане енергия и по-добро възстановяване. В комбинация с умерено движение и постоянство, резултатите идват много по-естествено.“ Това каза в ефира на bTV Radio Златина Иванова, Златина Иванова, личен коуч и инструктор.

„Често проблемът не е липса на усилия, а липсата на време и последователност. Много хора очакват бързи резултати и се разочароват, ако не ги видят веднага. Друг често срещан проблем е честата смяна на тренировки. Тялото просто няма време да се адаптира.“, казва още тя.

„Вечерното преяждане е форма на компенсация. Често виждам хора, които закусват леко, обядват само салата и вечер тялото им търси това, което не е получило през деня – енергия за засищане и стабилност. Това не е липса на дисциплина, а напълно нормална реакция на организма, който се опитва да възстанови баланса си. Друг много важен фактор е натрупаното напрежение през деня- стресът, на който сме подложени или хормонален дисбаланс, в комбинация с недоспиване, това води до по-силен апетит и до вечерното преяждане. Когато говорим за баланс, имаме предвид редовно хранене през деня достатъчно количество храна, качествен протеин, сън и време за възстановяване. Преяждането е сигнал от тялото, че нещо от това липсва и че имаме нужда от повече грижа, а не от ограничения“, посочи още Златина Иванова.

Тя е от Варна, живее в Палма де Майорка, а Новата година посрещна на Канарските острови.

„Това е моята четвърта зима на Канарските острови и определено е странно да посрещнеш Коледа сред украсени палми на плажа, при температури около 25 градуса. В същото време това е много спокойно място с уникални и забележителни плажове, които дори в Майорка никога не съм посещавала. Дава възможност да забавя темпото, да си почина и да планирам следващите си стъпки след динамичното лято на остров Майорка. В същото време празниците винаги носят и малко тъга. Липсват ми семейството, близките и приятелите ми, но това е част от работата ми. Бих препоръчала Канарските острови като дестинация, особено през зимата, защото се открояват наистина с една уникалност, с прекрасно време, което е в абсолютна динамика спрямо Варна – там са доста по-ниски температури, а тук се радваме на доста слънчеви дни с плаж.“, разказа тя.

Златина обича много живота в Испания, но с нетърпение очаква да се върне в родната си Варна, където през февруари организира табата и пилатес събитие.

Целия разговор как да влезем във форма след празниците, и за пътя на Златина от Варна до Испания, можете да чуете на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

*Снимките са предоставени от Златина Иванова.