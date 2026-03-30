„След постите около Великден, както и след други моменти на ограничение на даден вид храни, препоръчвам плавен преход, да се започне с по-малки количества, да не се смесват много тежки храни наведнъж, и най-вече да се слуша тялото, за да се избегне преяждане и дискомфорт. Великден не е момент за наваксване, а по-скоро за балансирано връщане към нормалното ни хранене.“ Това обясни в ефира на bTV Radio Златина Иванова, личен коуч и инструктор, която помага със съвети на желаещите да постигнат промяна и от години живее в Палма де Майорка.

„Тренировките и храненето вървят ръка за ръка. Най-важно е да знаем каква е нашата цел, като например при отслабване е много важно да спазваме лек калориен дефицит, естествено придружен от тренировки, както и от лека доза кардио. При поддържане на нашата мускулна маса балансът е ключов – редовни тренировки и хранене без крайности. Когато искаме да имаме повече мускул е много важен елемент да приемаме повече протеин, да тренираме с тежести, както и да се храним съвсем малко над нашия дневен разход. Тялото се променя, когато тренировките и храната са в баланс.“, посочи тя за тренировките и храненето в зависимост от желания резултат.

„Силовите тренировки подобряват кръвообращението, което помага на кожата да получава повече кислород и хранителни вещества. Това се отразява както на лицето, така и на тялото. Когато тренираме редовно, се подобрява и цялостният ни тонус, намалява се стресът, а това също има цялостен ефект върху състоянието на нашата кожа.“, казва Златина Иванова.

„В забързаното си ежедневие хората често забравят връзката между тяло и ум. Така някак си ние избираме бързи, лесни и прекалено достъпни храни, които често се оказват не толкова благоприятни и правилни за нас, но тялото постоянно ни дава сигнали, трябва да се научим да ги чуваме. Аз предлагам всеки един от нас да има 3 стъпки, когато пожелае да вземе храна в забързаното си ежедневие. Първата е – нека остави телефона си, знам, че е трудно. За 10-15 минути да се храни осъзнато. Втората стъпка е да се опитаме да научим тялото си какъв сигнал изпраща. Когато усетим глад, бърз глад, това често е сигнал за стрес, гладът по-скоро идва постепенно, не изведнъж. И третата стъпка е да се храним по-бавно, да дъвчем повече, за да усетим кога сме сити и така да избегнем преяждането.“, даде съвети Златина Иванова.

Освен коуч и инструктор, Златина Иванова е певица, а също така танцува бачата.

„За мен танцът е израз, помага ти да се свържеш със себе си и да излезеш от ежедневието. Танцът като бачата е много повече от движение, той е комбинация от физическа активност и от емоция. Музиката директно влияе на нервната система, намалява стреса, вдига енергията и те кара да се отпуснеш.“, казва тя. За ритъма на живот на испанците и как намират баланса между работата и забавленията, тя обяснява:

„В Испания времето през по-голямата част е слънчево и приятно, което предразполага за по-безгрижен начин на живот. Хората са позитивни, усмихнати и освободени и истината е, че винаги намират време за почивка дори и в труден работен де. Животът в Палма де Майорка е доста спокоен и балансиран, това е нещо, което ме кара да се връщам 10 години там. Това, което най-много ми прави впечатление е, че там не живеят само за работа. Балансът между работа и личен живот е част от тяхната култура.“

Целия разговор със Златина Иванова можете да чуете на следващия звуков файл.