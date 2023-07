За първи път в Столичния зоопарк се роди маймунка от вида Ханумански лангур. Тя все още няма име, а полът й е неизвестен засега. Това разкри в ефира на bTV Radio Анита Цветанова- отговорник сектор „Хранене на животни“ в Зоологическата градина в София.

"Храним животните със сезонните плодове и зеленчуци, които се намират на пазара. Предоставяме им специални разхладителни сладоледи и лакомства. Умоляваме посетителите да не хранят животните, защото нарушават техния режим, което води до проблеми и натравяния", призова зооинженерът. По думите й, охлаждането на животните в жегите, както и изхранването им, се извършва редовно и без затруднения.

"Целта на зоопарковете вече не е атракционна, а консервационна. Ние не хващаме в плен диви животни, а такива, които са отгледани в зоопаркове", добави Цветанова. През тази година Зоологическата градина в София бе приета за член на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите ЕАЗА. По този начин се осигуряват нови възможности за зоообмен, обогатяване на колекцията от животни, ползване на чуждестранния опит, участие в международни програми за опазване на защитени видове.

Зооинженерът даде и практически съвет на хората, които отглеждат любимците си вкъщи или се грижат за бездомни животни: "Давайте повече вода на домашните любимци и ги оставяйте на сянка!"

Как животните се справят с жегите и какви са условията за охлаждане в Столичния зоопарк? На какви хранителни режими се подлагат заради горещините? Чуйте в интервюто на Георги Митов със зооинженера Анита Цветанова- отговорник сектор „Хранене на животни“ в Зоологическата градина в София: