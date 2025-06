Песен насърчение е „Лети“ на Зорница Петрова, позната ни от „Гласът на България“ по bTV. „Тази песен е плод на моите мечти от дете. Най-вече – на страховете и ограниченията, които имаме като възрастни. Оставаме сами в своите рамки на това как смятаме, че нещо трябва да се прави. Песента я написах и заради себе си – да си кажа, че мога, да се пусна и да си позволя да летя.“ – сподели вокалистката в интервю по bTV Radio.

„След като излязох от „Гласът на България“ се зачудих накъде да продължа и тогава написах тази песен. Идваха много въпроси – къде съм, какво искам. Щастлива съм, че намерих силата и смелостта да я запиша.“ – прави тя проекта реалност с Щерион Пилидов – аранжимент, Юлиян Янев – запис, микс и мастеринг, Христина Нейкова и Катя Кръстева – беквокали. Видеото е дело на Радостин Събев. „Това са мечтателите, с които се събрах, за да направя този проект.“

Зорница Петрова не спира да пее и да танцува от дете: „Беше едно вълшебство и съм благодарна. Детето вътре в мен пирува, защото съм се осмелила да сбъдна песен!“ След това развива потенциала си при Нели Марникова. „По пътя имаше моменти, в които мислех да се откажа, защото беше трудно. Но тя бе човекът, който не спираше да вярва в мен. Благодарна съм за следата, която остави в мен, и за любовта, която ми даде. Любовта ми към музиката и нейната любов направиха нещо много голямо. Да зная, че имам много възможности, че мога да изпея различни песни по мой начин, беше вълшебство.“

„Гласът на България“ е част от нейния полет: „Чувствах се като царица. Запознанството с такива изключителни музиканти е богатство, не се случва всеки ден. Достъпът до такива хора е уникален, разговорите с тях са много ценни, екипът и сцената бяха невероятни. Много е магично!“

„Музиката за мен е живот, тя е любов. Тя много ми говори, когато изпадна в униние. Понякога се случва с дни да ме преследва песен. Когато си я пусна и чуя текста, в него чувам отговор на въпроса, който си задавам. Слушам соул и госпъл, много обичам блус. Това е музиката, която обичам и ми изпълва сърцето. Когато ги пея, усещам свобода. Има десетки начини да изпея една фраза. Затова е и усещането ми, че мога да направя всичко!“ – сподели Зорница Петрова и прие като предизвикателството отправеното от мен предложение да създаде българска джаз песен.

Снимка: Николай Лазаров

Интервю на Светослав Николов: