„Да спасиш облаците“ е заглавието на новия роман на журналиста Нина Александрова която като журналист е отразявала живота в бежански лагери и разказите на семейства, избягали от войната в Сирия. В книгата се преплитат истински истории на хора, които тя среща.

„Войната в Сирия ме срещна случайно, така да се каже. Случайно се озовах на репортаж и видях какво се случва, беше 2013-та, тъкмо беше в разгара си бежанският поток, включително и към нас до голяма степен и тогава постепенно след още един-два репортажа започнах да отразявам войната в извънработно време. Защото когато търсиш истината за нещо, което се случва, трябва да разпитваш хората и трябва не всичко да го предаваш като новина. Разбира се, всичко наистина е достоверно, образите са сумарни, събрала съм разказите на колкото може повече мъже и жени, но това, което ми беше впоследствие много интересно е да видя как са живели преди войната, защото мен е много важно да видя защо една война избухва, независимо от намесата на външните сили – при тях е ясно. Когато говорим за диктатура, за обикновените хора хаосът е много по-опасен от която и да било държавническа власт, колкото и да е тоталитарна и ако направим аналог с Иран, е било същото, както и в Сирия, те са живеели десетилетия наред под диктатура, в бедност, стандартът е бил много занижен, освен това когато говорим за религията им, която е различна от нашата, ако я погледнем отърсена от всякакви политически нюанси, тя е много миролюбива, но пак казвам – заради политически интереси тя се радикализира до голяма степен като инструмент за управление на хора, политически и икономически дивиденти и т.н.“, разказа Нина Александрова в ефира на bTV Radio.

„Докоснаха ме историите на жените, те бяха най-отворени, имам чувството, че имаха толкова голямо желание да говорят и да споделят, защото преди това не са го правили, искаха да разкажат колко е тих и добър техният народ, искаха да променят онази представа за себе си, която има в Европа и те инстинктивно го усещаха чрез отношението на хората, искаха да защитят културата си, искаха да защитят и собственото си право като жени да имат нов живот и равни права с мъжете, мисля, че войната за жените е шанс да променят стандарта и начина си на живот.“, сподели още тя.

На въпрос какво дава сили на хората, избягали от войната да продължат живота си, Нина Александрова посочи: „В книгата моята гледна точка е, че сили им дава любовта, но истината е, че те остават пречупени до края, че те не могат да се адаптират до края, до края остават духом там, от където са избягали, остават с мисълта за своите традиции, семейства, порядки, помагат на семействата и родата, която е останала в Сирия, трудно продължават. Младите, децата им, които са израснали вече – за тях положението е малко по-различно, макар че и те остават с чувството, че живеят като бежанци.“

За метафората в заглавието на книгата „Да спасиш облаците“ , Нина Александрова обясни:

„Метафората е да се спасят историите. Историите, които мигрират, които ни докосват за кратко и ни променят, обогатяват ни, разкрасяват ни, ако искате. „Да спасиш облаците“, разбира се, най-основно казано – да спасиш облаците за нашите деца, които да живеят под чисто небе, без ракети, без снаряди, колкото и клиширано и елементарно да звучи, да не ги обременяваме с битките, които водим. Независимо дали сме във война с бомби или във война вътре в себе си, която водим със зависимости, която много често се случва в европейските семейства – това е друга тема, засегната в романа.“

Целия разговор за книгата и за актуалната ситуация в Близкия изток и войната срещу Иран, можете да чуете на следващия звуков файл.