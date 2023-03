Серия от неочаквани и комични ситуации застига героите в „Мен не ме мислете“ – този петък от 21 ч. по bTV. Христо (Иван Юруков) ще репетира пред огледалото предложението за брак, което смята да направи в най-скоро време. Мартин (Рушен Видинлиев) ще се бори да разреши проблема с жилището, а Яна (Весела Бабинова) е напът да разобличи Паолина (Яна Кузова) в лъжа. Прочетете повече ТУК

Иван Юруков получи номинация за "Икар", за Хелмер в „Нора“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин. Това е втора номинация за актьора, след като преди 10 години бе номиниран отново за престижното театрално отличие на САБ. "Конкуренцията ще бъде сериозна", коментира Юруков по Classic FM. В категорията за "Водеща мъжка роля" са номинирани и Владимир Пенев (за Поп Кръстьо във „Великденско вино“ от Константин Илиев, реж. Явор Гърдев), и Деян Донков (за Орфей в „Орфей“, драматург Матиц Старина, реж. Йерней Лоренци).

Освен че играе в няколко спектакъла на различни сцени, Иван Юруков се отдава и на режисурата. Дебютният му филм "До последния каприз" бе представен през декември в в Париж с участието на световноизвестния цигулар Светлин Русев. "Такъв кино-концерт ще направим и в Лондон на 27 май. Тогава се навършва годишнина от кончината на Николо Паганини, а на тази дата съм се родил и аз", отбеляза Юруков.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Иван Юруков в звуковия файл: