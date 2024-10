“В сферата на здравеопазването най-спешно е да се справим с дефицита на кадри” Това каза в ефира на bTV Radio кандитатът за депутат от ПП-ДБ д-р Александър Симидчиев. “Питаха ме скоро как ще задържим кадрите и аз казах, че въпросът е да мотивираме хората да остават в системата. Не можем да ги задържим против тяхната воля. Това означава да направим такива условия, при които хората да искат да работят в здравната система. Това означава да има правила, справедливо и нормално заплащане и социален статус. В момента социалният статус и заплащането в здравеопазването масово не е на нивото, което да подтиква хора да работят в тази система”, каза още той.

Цялото интервю с д-р Александър Симидчиев може да чуете в прикачения звуков файл.