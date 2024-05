“Категорично сме против това да излезем на свободния пазар, защото това ще доведе до неколкократно повишение на цените на тока” Това каза в ефира на bTV Radio Ангел Георгиев от “Възраждане”. “Допуснем ли битовите потребители да излезнат на свободния пазар, това означава, че всеки един гражданин, който се отоплява на ток ще плаща няколко хиляди лева, над 1000 със сигурност за най-елементарното отопление, дори и на малките жилища. Това ще бъде катастрофално и ще съсипе домакинствата”, допълни той.

Цялото интервю с Ангел Георгиев може да чуете в прикачения звуков файл.