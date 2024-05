“Изключително важно е да се направи една много обстойна информационна кампания за влизане в Еврозоната” Това каза в ефира на bTV Radio досегашният член на Европейския парламент и кандидат за нов мандат от БСП Цветелина Пенкова. “Защото ние не можем да си позволим един толкова сериозен процес, без да сме убедени, че обществото, българският бизнес и индустрия са подготвени за това. Това е първата стъпка, която трябва да се предприеме. Оттам нататък има много технически критерии, които трябва да се изпълнят. От БСП винаги сме били за този път на европейска интеграция, но само и единствено, когато сме подготвени”, допълни тя.

Цялото интервю с Цветелина Пенкова може да чуете в прикачения звуков файл.