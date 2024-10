“Трудно ще излезем от политическата криза” Това каза в ефира на bTV Radio Даниела Дашева - кандидат за депутат от “Български възход”. “Ще ми се да вярвам, че след избори ние можем да имаме едно редовно правителство, за да започне процеса по излизане от политическата криза, тъй като последните години бяха доста трудни, непостоянни и много от проблемите не са решени в различните сфери на социалния, икономическия и правовия живот в страната. Това, което липсва на политическия елит е говоренето между отделните политически сили на разбираем език и известна липса на коалиционна култура за съставяне на едно редовно правителство.”, допълни тя.

