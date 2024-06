“Трябва да се върнем към важните теми за българското общество. Наред с темата за съдебна реформа, ние трябва да започнем да говорим и за връзката между пазара на труда и образованието” Това каза в ефира на bTV Radio Деница Сачева - водач на листа, кандидат за народен представител от ГЕРБ-СДС. “Това е тема, която изключително много изостана в последните 3 години. Конкурентоспособността на българските граждани по никакъв начин не нараства, а това че имаме номинално нарастване на доходите без значително нарастване нито на покупателната способност, нито на производителността на труда в крайна сметка не води до развитие. Трябва да обърнем внимание на проблемите в здравеопазването, на модернизацията и дигитализацията и на инфраструктурата”, допълни тя.

Your browser does not support the audio element.