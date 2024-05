„Големият въпрос не просто пред ГЕРБ, а пред цялата нация и пред държавата е какво ще се случи след изборите. Аз съм всеки ден на десетки срещи, и основното послание на хората е, че не искат избори на есен, искат стабилно управление, хоризонт от 4 години, време, в което политиците да решават проблемите на хората, вместо постоянно да ги занимават със собствените проблеми и невъзможността си да се понасят, разбират и да работят заедно. Това са важните задачи, които стоят пред всички нас и ако искаме да мислим, да разсъждаваме, а ние сме длъжни да действаме като държавници, трябва да си поставим голямата цел, която е много отвъд тясно партийния интерес.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Георги Георгиев, кандидат за депутат от ГЕРБ-СДС и водач на листата в 23-ти МИР София.

По повод думите на Бойко Борисов, че ако ГЕРБ нямат 80 депутати, няма да правят кабинет и ще се върви към нови избори, Георгиев заяви:

„Очевидно е, че интересът на държавата е да има стабилно управление. Стабилно управление през плаващи мнозинства, през малки разлики между едната и другата политическа група както се видя вече последните 3 години, не може да има. Първият провал на Промяната, заедно с Корнелия Нинова и Слави Трифонов, вторият с така наречената сглобка, която успя да отврати много хора от себе си и от държавното управление, показват много ясно, че е необходимо на всички да знаят кой носи отговорност, кой кара влака и накъде го кара. Това минава през добро представителство в парламента и възможността да уважиш най-свещеното - избора на хората. Когато хората изберат някой с достатъчно преднина, че да има самостоятелна тежест, той тогава може да понесе отговорността. Ако разликата е на фото финиш, се връщаме към ситуации, в които сме вече 3 години.“

По отношение на изказванията от лидери на ПП-ДБ, че няма да работят с ГЕРБ и ДПС, ако начело са Борисов и Пеевски, Георгиев каза:

„Тази теза е тяхна от предходните избори, всички знаем за лъжливото овчарче, няма кой да повярва на това лъжливо овчарче според мен, защото лидерите на така наречената Промяна, ние трябва да си пазим езика, промяната е нещо хубаво, въпреки семантиката, която придоби напоследък, лидерите на т.нар. промяна трябва да се държат отговорно, държавнически и зряло, а не сега да нахъсват собствените си оредяващи редици с привърженици, нещо, което продължават да правят. Защо 80% от законопроектите, които са внесли, са ги подписали заедно с тези лидери, с които казват, че никога повече няма да работят? Не могат да си го позволят, не е прилично да лъжат толкова безобразно. Според мен не е отговорно и към хората.“

„Не може да нямаш програма за управление, икономически мерки, социална политика, здравни мерки, програма конкретна с ясни решения за десетките проблеми в различните сектори и от сутрин до вечер да качваш някакви колажи, да сглобяваш билбордове и прочие. Хората не ги интересува това. Хората искат като ме чуят, да кажем как ще се борим с инфлацията. Инфлацията изяде доходите през последните години на 30 процента. Тоест една трета от вашата заплата, от моята заплата, са изядени заради бездействието на Асен Василев като финансов министър и на ПП да овладеят този процес. Няма бизнес, който може да навакса с 30 % увеличение на заплатите, без да вдига цените и без това да удари по джоба на всички останали“, допълни още Георгиев по адрес на ПП-ДБ.

Цялото интервю с Георги Георгиев можете да чуете на звуковия файл.