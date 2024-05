„Ние доказахме, че сме алтернатива и опонент на Борисов.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Христо Проданов, кандидат за депутат от „БСП за България“ и водач на листите в 23-ти МИР София и в Кърджали. Според него успех за БСП на вота на 9 юни ще бъде драстично да повиши резултата си, в сравнение с предходните избори.

„Надявам се, че това ще се случи, тъй като хората са осъзнали, че наистина БСП остава единствената алтернатива, единственият политически субект, който не се е прегръщал с Борисов и Пеевски, единственият, който остана верен на своите избиратели, като не ги излъга, не влезе в сглобки и разни други политически схеми, останахме докрай верни на това, което сме обещали преди изборите. Доказали сме, че когато сме във властта изпълняваме това, което сме обещали преди изборите. Имам предвид и тогава, когато за кратко участвахме в правителството, заедно с ПП и ДБ. Тогава основно с нашето настояване драстично увеличихме пенсиите на възрастните хора, безплатни детски градини за всяко едно дете в България, което се надявам, че хората са го усетили по джоба си, по състоянието си, установили са коя е партията, която защитава техните интереси, а не някакви лобистки и бизнес интереси, че това е БСП и се надявам, че на тези избори това ще даде резултат върху нашия вот.“, посочи Христо Проданов.

По отношение на другите леви формации, с които „БСП за България“ се конкурира за гласовете на избирателите, Проданов заяви:

„Неминуемо те ще вземат някой и друг глас от нас. Борбата и играта на тези малки партии не е да влязат в парламента, те много добре знаят, че няма да влязат в парламента. Те просто искат да минат 1%, за да може хората, които са гласували за тях да им осигурят така наречената субсидия, а тя се използва в малките партии за една добра заплата на техните председатели. Големите партии имаме клубове, които издържаме с тази субсидия, малките партии нямат офиси, нямат нищо за издържане, единственото, за което служи субсидията е за лична консумация на техните председатели, така че те като направят 1%, благодарят за добрата заплата, която хората са подсигурили на техните председатели. Истината е, че до голяма степен това, което се тиражира за разделението в ляво е плод на пропагандата, която е организирана, включително и с финансиране от Борисов, Пеевски и вътрешни кръгове в БСП. Все повече хората разбират, че тези ментета, които се получават в лявото пространство рано или късно предават каузата.“

Цялото интервю с Христо Проданов можете да чуете на звуковия файл.