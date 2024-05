План с конкретни задачи и срокове за страната трябва да бъде изготвен след парламентарните избори от експерти от всички партии, представени в Народното събрание. Това коментира в ефира на bTV Radio Ивайло Вълчев от „Има такъв народ“. Той е водач на евролистата на партията, както и на 2 листи на вота за Народно събрание – в Бургас и в 24 МИР в София.

На въпрос дали след изборите за Народно събрание ще има стабилно правителство или някакъв вариант на сглобка и не-коалиция, Ивайло Вълчев коментира:

„Тук мога да ви отговоря с мъдрата мисъл на китариста от Ку-ку бенд Цветан Недялков – най-вероятно е да се случи едно от двете. Със сигурност това, което ще стане от изборите ще зависи кой ще спечели, след това кой ще стане на второ място, дали първият и вторият могат да говорят на един икономически и социален език между себе си, защото в момента процентите са такива, че на второто място може да се окаже една от 3 партии, които нямат никакви общи възгледи с една от тези, които биха били на първо място. Нашето виждане какво е – няма лошо да се търсят комбинации, да се потърси начин, ние искаме нещата да стават прости и разумни, България трябва да има работещо правителство, защото България не живее сама за себе си на този свят, трябва да бъде предвидим партньор за външния свят. Това става с добро управление, сигурно и спокойно, хората също тогава ще бъдат спокойни, но България след всичко, което й се случи, след този водовъртеж от избори, има нужда от това да бъде съставен експертен план, ако трябва всяка влязла в парламента партия да излъчи свои представители-експерти, които обаче не да работят по това гледайки в тавана, и чудейки се кое кога ще се случи, а по план, който ще включва ясни задачи, срокове, подписани споразумения, че се работи по този начин и че се приемат законите, които ще обслужат изпълнението на този национален план, а не да се търси преследване на партийни интереси кой от нашите хора да застане начело на кой регулатор, колко пари да отклоним към нашите фирми. Извинявайте, но ние в това Народно събрание видяхме реплика от трибуната – аз не знаех колко повече може да се падне в това надцакване кой ще открадне повече. Не може представител от управляващата сглобка да се обръща към останалата част от партньорите с думите – „Вие сега искате да вземете всичко“. Аз бях изумен, гледал съм много филми, все си мислех, че такива разговори се водят в някакви тъмни стаички, а не от трибуната на НС, но ето това не искаме да се случва. Искаме да се знае, че ще се съберат група хора, които за известно време да оставят партийните си пристрастия зад гърба си и да работят за страната.“

По отношение на политическата си роля след изборите и дали би предпочел Европейския парламент или Народното събрание, Ивайло Вълчев обясни: "Това е нова ситуация за нашата партия – за „Има такъв народ“, ние отиваме за 5-ти път на парламентарни избори, ходихме веднъж на местни, това са нашите първи европейски избори. Такова е решението на партията аз да оглавя нашата листа и аз мисля, че съм готов да защитавам идеите на ИТН и на българското общество в Брюксел. Водя и две листи, защото ние никога не сме бягали от отговорност пред хората на места, които ни избират, които представляваме и за разлика от други, ние от ИТН никога не сме крили, че сред нас има хора, които са добили своята популярност за тези 30 години, в които ние работим и в шоубизнеса, и по други такива проекти. Ние имаме една популярност, която ни е довела в политиката и е която е събудила доверието към нас, не просто куха популярност, а тя е базирана на това, че ние винаги сме заставали зад някакви каузи. За тези 30 години ние винаги сме стояли зад някаква обществена или политическа кауза, доказали сме, че на нас може да се има доверие и нямаме нищо против да използваме тази наша популярност да промотираме други хора, за които сме сигурни, че са свестни, съвестни, могат да свършат добре работа, но не са толкова добре познати на обществото. Аз един вид казвам, че залагам името и лицето си за тези, които стоят зад мен в листата и аз наистина мога да го направя – и в Бургаската листа, и в листата в София, мога да кажа, че хората, които са наредени след мен, са такива, че аз лично бих се борил да им отворя вратата, така че те да имат достъп до мястото, където ще се вземат важните за България решения."

Ивайло Вълчев каза също, че това, за което ние ще се бори в рамките на ЕП ще бъдат само неща, които касаят пряко живота в България.

"Един от най-големите ни приоритети е преразглеждането на Зелената сделка. Когато хората чуят за тази прословута Зелена сделка, или ако живеят в района на Стара Загора или Маришкия басейн, всички остават с впечатлението, че зелената сделка е само едно нещо, което касае това ние да затворим нашите мини и да започнем да произвеждаме енергия от всичко алтернативно, що го има на земята – слънце, вятър и т.н. За нас Зелената сделка е идеология, тя не е основана на икономически показатели, и за нас тя пречи – пречи не само на България. Когато ние поискаме преразглеждане на Зелената сделка, а ние ще го поискаме и най-вероятно ще го получим, защото в този ЕП със сигурност ще има повече партии, отколкото сега, които гледат по този начин на нещата, от повече държави, но първо за България това ще бъде запазване на 30 000 работни места там, втори – България ще запази за още време тази своя въгледобивна промишленост и няма да допуснем това безумие огромен дял от нашата територия да бъде покрита с някакви соларни паркове, които ще произвеждат по-скъпа и по-недостатъчна енергия, но това е българската страна на проблема. Въпросът е, че европейската страна също трябва да бъде погледната. Зелената сделка не е само това, тя е един куп малки директиви, които удрят не само върху тази голяма индустрия, засяга средния и малкия бизнес с едни изисквания, които се разпростират до там, че буквално правят правенето на бизнес в Европа и каквато и да е индустрия неизгодно. Друг проблем, който засяга България и Европа е нелегалната миграция. За нас няма нищо по-правилно от това всеки, който е дошъл у нас нелегално, не бягайки от военен конфликт и спасявайки живота си, а който просто е пресякъл границата на Европа, търсейки икономическа изгода, да бъде върнат обратно и за това да има обща европейска политика.", каза още Ивайло Вълчев.

