“Трябва стабилно редовно правителство и стабилно управление, за да може да се реализират проектите, идеите, да се решават проблемите на хората” Това каза в ефира на bTV Radio кандидатът за депутат от ПП-ДБ и бивш кмет на София Йорданка Фандъкова. “Всички питат дали ще има редовно правителство. За да има редовно правителство е нужна отговорност, нужен е диалог и е нужна визия за развитие на страната ни. Надявам се това да се случи, хората го очакват от всички партии. След изборите не бихме могли да работим с “Възраждане” поради ясни причини - различна идеология, различна геополитическа насоченост”, допълни тя.

