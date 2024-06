“Според ВМРО държавата трябва да се фокусира по отношение на чувствителни сектори, където от една страна имаме липса на кадри, от друга страна имаме ниски доходи” Това каза в ефира на bTV Radio Карлос Контрера, кандидат за депутат от 23 и 24 МИР и кандидат за евродепутат. “Например за здравеопазването ВМРО има конкретно предложение, свързано със Закона за здравето, където да се въведат минимални стандарти за заплащане за медиците, за санитари и шофьори на линейки минимум 1500 лева, за медицински сестри, акушерки, лаборанти, фелдшери и парамедици - минимум 3000 лева, за лекари - минимум 4000 лева”, допълни той.

