“Излизането от политическата криза зависи най-вече от избирателите - от това какво ще решат и какво представителство ще изпратят в 51-то НС” Това каза в ефира на bTV Radio Коста Стоянов - кандидат за депутат от “Възраждане”. “Ние имаме програма от политики по всички сектори и сме готови да разговаряме с всяка една политическа формация за съставяне на правителство, както сме го правили досега. За последно това се случи в 50-тото НС, когато бяхме поканени с третия мандат да преговаряме с ИТН и там постигнахме почти пълно съгласие по всички политики. За общо управление бихме разговаряли с всички, без ГЕРБ и ДПС по политиките, за които са ни избрали нашите избиратели”, допълни той.

