“Решението за пенсиите е преизчисляването им на база осигурителен доход от някоя от последните години. Това ще изравни най-старите пенсии” Това каза в ефира на bTV Radio Мая Манолова от Коалиция „Солидарна България“. “Има хора, които са работили по 40 години, но са се пенсионирали по отдавна и получават по 526 лева. Онзи ден в Шумен на пазара имаше жени, които произвеждат и обработват на 80 и кусур години просто, защото не могат да се издържат с 526 лева, а те са работили по 40 години. Бил си медицинска сестра и си се пенсионирал преди 25 години и разликата в пенсиите преди и сега е огромна - двойна е, макар че медицинските сестри заради мизерното заплащане са най-потърпевшите”, допълни тя.

