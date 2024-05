„За мен е категорично ясно, че ние премиер Борисов в никакъв случай не можем да подкрепяме, камо ли да подкрепяме някакво участие на ДПС или Пеевски в управлението. Защо тази кампания е толкова яростна? Защо срещу нас се води истинска война? Вие виждате, отдавна се занимавам с политика, такива чудесии не е имало, то има компромат почти всеки ден срещу ПП-ДБ. И хората сигурно си задават въпроса защо е тази яростна съпротива срещу нас – защото залогът в момента е огромен. Залогът е за бъдещето. Сега ще се избират новите състави на всички регулатори които не са сменяни от много години, сега ще се реши дали започналата реформа в съдебната система ще продължи или ще бъде спряна, сега ще се реши дали службите ще бъдат променени така, че да започнат да работят ефективно, сега ще се реши дали икономическите промени, които ни донесоха първите ползи – България последните 3 години се представи икономически много по-добре, отколкото предишните 12, в които управляваше ГЕРБ, ние скъсихме и преднината на Румъния по отношение на европейските доходи, но това е само начало, което ако не бъде продължено, не е достатъчно, тоест България е наистина на много важен кръстопът.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Мартин Димитров, кандидат за депутат от Продължаваме промяната-Демократична България, водач на листата в Русе и 7-ми в 24-ти МИР в София.

„България имаше редовно правителство с премиер Денков и това, което направи ГЕРБ - да свали това правителство, не подписвайки плана за реформи, защото това се случи, ние сложихме конкретни реформи, с конкретни дати, които касаеха регулаторите, службите, съдебната система, ГЕРБ отказа да подпише, с което на практика свали правителството и предизвика тези предсрочни избори, при това положение е ясно, че ГЕРБ има друг план, който те дори публично вече го споделят, за общо управление с ДПС, така че хората трябва да чуят едно важно нещо – единствената алтернатива на това статукво сме ние. Тоест ако не управляват те, ние сме алтернативата на това, което те готвят.“, посочи още Димитров.

Формулата на бъдещ кабинет ще зависи от резултатите на изборите, нищо не е предрешено, смята кандидатът за депутат от ПП-ДБ:

„Целта на тези компромати, с които ни заливат, на цялата война, която се води срещу нас е хората да бъдат отблъснати, да не гласуват, да не участват, и това да помогне на едни по-малки ядра в ГЕРБ и ДПС да постигнат непропорционално големи резултати. Истината е, че ако активността в България е колкото средноевропейската, ДПС биха имали само 15 депутати. Именно заради това правят толкова големи усилия през войната, която водят срещу нас, да накарат хората да не гласуват. Трябва по-висока активност, защото резултатите от изборите ще предначертаят пътя на България оттук нататък“.

Цялото интервю с Мартин Димитров можете да чуете на звуковия файл.