“Когато отсреща стоят Борисов и Пеевски, ние имаме определени политици, които са показали какви са приоритетите за тях. И те са много далечни от това, което ние предлагаме” Това каза в ефира на bTV Radio бившият премиер и кандидат за депутат от “Продължаваме промяната - Демократична България” Николай Денков, попитан дали от ПП-ДБ биха седнали на масата на преговорите с ГЕРБ-СДС след изборите. “Икономическият модел, който сега ни рекламират с така наречената стабилност, която ние наричаме стабилност на постната пица, с ниските доходи, с голямото неравенство, с рекета върху бизнеса, за който е добре известно и доста хора са притеснени, че се връща отново. Това е съвсем друга посока за развитие на България. За нас толерантността към корупцията е нула”, допълни той.

Цялото интервю с Николай Денков пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.