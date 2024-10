"След изборите няма да се коалираме с никого, защото партия “Величие” в следващия парламент се надяваме да имаме колкото се може повече народни представители, ще бъдем реална опозиция" Това каза в ефира на bTV Radio Николай Панков от "Величие". "Тъй като народа е изключително обезверен, липсва каквато и да било надежда. Ние не можем да повярваме, че те ще ни дадат 50 плюс 1, за да управляваме и да направим плана - програма. Българският парламент се нуждае от опозиция, дотолкова доколкото да разкрие корупционните зависимости на държавната корупция от статуквото, което иска да се възпроизведе. Тоест да направи редовно правителство, за да може да краде колкото се може по-легално. Поради тази причина парламентарната група на “Величие” ще направи две много важни неща - ще осветли корупционното законодателство до момента и ще освети транспонираните директиви на ЕС, претворени в корупционни закони в българския парламент", добави той.

Цялото интервю може да чуете в прикачения звуков файл.