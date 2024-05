„Хората търсеха раждането на обединена десница след толкова години на разединение. Разединението на десницата ни доведе до ситуацията, в която сме и която не ни харесва на всички, от която сме отвратени всички, и за която не виждаме изход. „Синя България“ е възможността за различен избор, за десен избор на обединена десница, която да провежда ясни политики и да може да разкъса този обречен кръг на безнадеждност, в който се движим години наред. Наистина твърдя, че мястото и на ДСБ, и на СДС е в „Синя България“ и знам, че това ще се случи.“ Това каза в ефира на bTV Radio доктор Петър Москов, кандидат за депутат от „Синя България“, и водач на листите в 24 МИР в София и в Хасково, лидер на партия КОД, бивш здравен министър и лекар-анестезиолог.

„Синя България“ се обръща към десните хора, към хората, които работят и се грижат сами за себе си и семействата си, и не разчитат за това на пари от държавата. Същите хора, които издържат с данъците си всички други, които получават помощи от държавата, обръщаме се към предприемачите на България, които в годините загубиха вяра, че можеш да си успешен тук, сега, в България, на не си близък до властта и да си част от политическата клиентела, която се е впила в общите ни пари. Обръщаме се към българите, които си знаят вътре в сърцето си, че защитата на семейството, на традициите, на вярата са защита на нормалността. Обръщаме се и към хората в неравностойно положение, които си чакат помощта от държавата за достоен живот и не дочакват тази подкрепа. Към забравените хора от обезлюдените краища на България, които чакат от мандат на мандат обещания за благоустройство на районите им, но получават единствено благоустройство на народните представители, които са избрали. Към българите, които се чувстват абсолютно изоставени в медицинските пустини, които ни предлага здравната ни система, в джунглата на образователната ни система, към всички, които са отвратени от победителите, които пак ни обясняват, че ще бъдат победители и е важно в каква пропорция ще победят – говоря за ГЕРБ и Продължаваме промяната. Тези, които са отвратени имат избор, той е десен избор и ако вярват и мислят, че такъв избор трябва да има, те са „Синя България“, посочи Петър Москов.

По отношение на това дали в следващия парламент ще може да бъде сформиран редовен кабинет или отново ще се стигне до избори, Москов коментира: „Това е и част от отвратителния порочен кръг, в който се въртим, 2 големи политически агитки – от една страна ГЕРБ, от друга ПП са се впили една в друга, кога заедно в танц, кога в боксов мач, и ни обясняват, че политическият избор е сведен до това – коя от тях подкрепяме повече, за да има по-голяма възможност да натиска другата за позициониране във властта. И че неразбирателството им задължително трябва да доведе до нови избори. Икономическата програма на „Синя България“ за това какво е дясна политика, всъщност е десен консенсус за управление на държавата. И силна „Синя България“ в следващия парламент е възможността да прекъснем този порочен кръг, обединени около десен консенсус.“

„Синя България“ ще си партнира с формациите, които искат да бъдат част от този десен консенсус за управление на България“, каза още Москов: „Дали ГЕРБ може да направи това не знам, предстои да видим. Дали Продължаваме промяната-Демократична България могат да излязат от погледа си в ПП и да влязат в такъв десен консенсус, предстои да видим, но това е начин – около консенсусни десни политики да излезем от този порочен кръг. Отказът и на ГЕРБ, и на ПП-ДБ да влязат в този десен консенсус и да си продължат тази игра на Не се сърди човече, защото едните са взели 20 човека повече от другите, всъщност ще бъде също краят на този порочен кръг, защото хората на фона на ясните политики, които предлага „Синя България“ ще видят цялата безсмисленост на останалите.“, обясни той.

Цялото интервю с Петър Москов пред водещата Надежда Василева, за целите и предложенията на „Синя България“, можете да чуете на звуковия файл.