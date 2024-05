„Основното ми желание е да допринеса за защитата на нашия суверенитет и напредъка на нашата страна, като този подход е балансиран, наясно съм със сложните механизми в Европейския съюз и с това, че винаги има баланс на интереси, но според мен приоритетите на нашата страна винаги трябва да бъдат на първо място, а не приоритетите на определена политическа организация вътре в Европейския парламент.“ Така кандидатът за евродепутат от партия „Възраждане“ Рада Лайкова обясни защо се включва в битката за Европейския парламент. Тя е трета в евролистата на „Възраждане“, председател е на структурата на партията в Берлин, и е старши съветник по европейските въпроси в Германския парламент. На въпрос къде нейният опит се пресича с политиката на „Възраждане“, тя посочи:

„Точно заради работата ми в Комисията по европейски въпроси в Бундестага разбирам тази необходимост от реформи в Европейския съюз, но не в посока супер държава, а в посока Европа на отечествата. А в моята партия „Възраждане“ виждам една кауза, която съответства на моите разбирания – особено запазването на националния суверенитет и поставянето на позицията на България в Европа на централно място.“

Рада Лайкова каза също, че не само в България, но и в други страни патриотичните сили набират популярност и много от старите партии потъват в политическа незначителност.

„Смятам, че условията за нашето членство в Европейския съюз трябва да бъдат разгледани много внимателно и да има предоговаряне на определени политики, свързани с нашата страна. Ние също сме в изключително тясно сътрудничество с други европейски консервативни сили в други държави и искаме с тях да основем отново Европейския съюз. Убедени сме в необходимостта от това европейско сътрудничество и заедно с партньорите, които вече имаме в Германия, в Нидерландия, в Италия, искаме да реформираме този Европейски съюз и да запазим разнообразието в него, разнообразието на европейските народи и култури в един съюз на европейските нации и на отечествата.“, коментира още кандидатът за евродепутат.

На въпрос как ще бъде продължена битката за запазване на българския лев и не е ли обречена рано или късно, Лайкова отговори: „Конкретно за битката за запазване на българския лев, ние изчерпахме на този етап възможностите, които имаме на национално ниво и смятаме да пренесем темата на европейско ниво, като вече сме подготвили петиция до Европейския парламент за референдума, който беше отказан на българските граждани.“

„В контекста на всички миграционни проблеми, на това, което виждаме тук в България, проблемите с пенсии, които оставят възрастните хора да живеят в бедност, плачевната ни инфраструктура, трябва просто да погледнем равносметката за нашите 17 години членство в Европейския съюз, като България все още остава най-бедната страна в ЕС.“, каза още Рада Лайкова.

Цялото интервю с Рада Лайкова за нейните приоритети, ако бъде избрана за евродепутат, и важните теми за Европа и България, можете да чуете на звуковия файл.