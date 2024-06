“В политиката се носи отговорност. Това е дълг и задължение, всеки който се явява на избори и желае да спечели доверието на обществото, има идеи, обещава реформи, той е длъжен да преговаря с всички, с които има допирни точки.” Това каза в ефира на bTV Radio Рая Назарян - кандидат за депутат от ГЕРБ-СДС, попитана дали след изборите биха седнали на масата на преговорите с ПП-ДБ. ”Особено при положение, че се явяваме за 3 години за шести път на избори. Не трябва да се изключва никой. Трябва да не се допуска повече прекрачването на правилата на демокрацията, защото това вече е риск за самата демокрация. Първият, на който обществото е дал най-голямо доверие трябва да събере всички, които имат еднакви идеи и колкото е по-голяма коалицията, толкова по-стабилна ще е тя.”, допълни тя.

Цялото интервю с Рая Назарян пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.