Амбициозна задача, която партия „Български възход“ поставя като възможна национална цел през страната ни е, България да бъде сред 30-те най-развити икономики в света. Това каза пред bTV Radio лидерът на партията ген. Стефан Янев, който е водач на листите в 24 МИР-София и в Пловдив-град.

„Какво разбирам под национална цел – разбирам, че ние трябва да намерим онова съгласие между нас като общество, като политически партии, като научен потенциал, като бизнес, да определим тази наша национална цел, която в момента нямаме. И казвам, че това може да бъде примерно тази цел – да се върнем в 30-те най-развити икономики в света, каквото място в историята България е имала. Ако ние сме съгласни, ако ние искаме да постигнем тази цел, бихме били в състояние да намерим пътищата и средствата, с които да я постигнем. Това е смисълът на политическия разговор, на политиката, която изповядва партия „Български възход“, която е отворена и призовахме всички политически партии, представители на гражданското общество, научен потенциал, представители на всички заинтересовани страни, представители на българския бизнес, работодатели и синдикати, да участваме, да направим този разговор. Очевидно е, че сега в тази кампания, която е свързана с предстоящите избори на 9 юни, няма да сме в състояние да започнем този разговор, но за мен това е пътят, това е начинът, по който ние като общество можем да получим своята цел и своята посока за развитие в следващите десетилетия.“, обясни Стефан Янев.

По отношение на политическата роля на „Български възход“, ако влязат в парламента и с кои формации биха си партнирали и водили разговори, Янев коментира:

„Това е разговор, който ние от „Български възход“ сме го започнали още когато бяхме представени в 48-то Народно събрание, когато обявихме, че ние нямаме червени линии и бихме седнали и разговаряли с всички политически партии, които българският народ, българският избирател, суверенът е изпратил в българския парламент, и аз мисля и съм убеден, че това е смисълът на политиката. Защото взаимодействието между партиите, съгласието по определени въпроси, ражда онези мнозинства, които могат да излъчат устойчиво правителство, и това устойчиво правителство да работи в синхрон с другите институции в държавата, така че България да върви по пътя на развитието. Съзидателния път, който всички искаме да видим пред себе си, но някак си улисани във взаимните обвинения и търсенето на скандали и отношението към политиката като някакво шоу, от което искаме да се смеем, ние не си задаваме главния въпрос – че когато гласуваме, ние избираме онези хора, които ще ни представляват и които могат да постигнат това базисно съгласие по определени въпроси така, че България да се развива. В този смисъл, говорили сме много за липсата на червени линии, в рамките на тези принципи, които споменах. И когато говорим за партиите, не да търсим техните недостатъци и да лепим етикети, а да си дадем сметка, че всички партии, които българският избирател изпраща в парламента, имат достойни личности, специалисти, с които може да работи, да се води разумен диалог и да се търси това съгласие в името на България, такава, каквато искаме да я видим след години – развита и благоденстваща.“

Цялото интервю с ген. Стефан Янев можете да чуете на звуковия файл.