„Много е важно Делян Пеевски и Бойко Борисов да не могат да направят самостоятелно правителство – двете формации или с патерици. Тези патерици могат да бъдат и в ляво, и в дясно. Ако това бъде предотвратено, смятам, че те ще бъдат принудени да допуснат едно по-нормално управление, което ще има по-голяма устойчивост и склонност да преценява всичко, което се иска от България, както по отношение на ЕС, на европейската енергетика, зелени сделки, европрограми, така и по отношение на войната в Украйна и смятам, че България има нужда от това.“ Това заяви в ефира на bTV Radio Татяна Дончева, кандидат за депутат от коалиция „Левицата“ и лидер на „Движение 21“, водач на листите в 23 МИР в София и във Велико Търново, адвокат и бивш народен представител.

„Ние няма нужда да участваме във властта. Ние трябва да попречим за тази нова сглобка, и можем да подкрепим всяко разумно сериозно правителство, което е възможно най-малко зависимо от чужди политически фактори. Ние имаме за задача да прокараме определени искания, свързани с укрепване на държавността, защото това в момента е пълен хаос. В този хаос не може да се прави никаква политика – нито лява, нито дясна, нито по сектори, нито нищо.“, каза още Дончева на въпрос с кои политически формации би преговаряла „Левицата“ за участие във властта или за подкрепа на кабинет.

„Левицата“ е субект в лявото политическо пространство, който възникна с амбицията да изиграе решаваща роля в обединяването на разпокъсаните части в ляво. За разлика от БСП, там има опитни политици, които са доказали в годините, че могат да се справят със сериозни проблеми, които са участвали в успешни управления, които са осъществявали успешната законодателна дейност при приемането на България в Европейския съюз, която беше много по-трудна и много по-голяма по обем от това, което сега се пънат да направят управляващите. Хора, които са доказани демократи във вътрешнопартийния живот на „Левицата“ и които не биха искали да се продължава с начина на функциониране на Социалистическата партия. Във времето там са много по-прагматични хора, много по-виждащи стратегически нещата и достатъчно устойчиви, за да могат да удържат натиск, независимо дали излиза този натиск от посолства, от спонсори, от някакви други обстоятелства. По отношение на субектите, свързани със „Солидарна България“, съществените разлики са в това, че преценката за възможностите е много по-трезва и реалистична, разбиранията, че трябва да се постигне истинска лява политика, която да преодолява неравенствата, която да бъде подчинена на една икономическа и социална програма, много по-детайлна и дългосрочна. Един неин съществен елемент е прогресивното подоходно облагане, което според нас трябва да бъде крайъгълният камък, който да е тест коя формация е лява и коя не, преодоляване на неравенствата, постигането на много по-широк достъп до образование, здравеопазване и качествени храни, на този етап намираме за добро като начало, но разбира се, това подлежи на доразвиване. Нямаме разбирането ние, за разлика от „Солидарна България“, че синдикалните мерки са необходими и достатъчни за промяна. Един синдикалист може да поиска повишаване на работна заплата и подобряване на условията на труд от своя работодател без оглед на възможностите на работодателя и може просто да иска. Един ляв политик трябва да може да сглоби цялостна концепция, която да включва финансова обосновка и баланс в интересите, включително и на работодателите.“, обясни Татяна Дончева.

Един от приоритетите на „Левицата“ е и връщането на доверието в съдебната система.

„Ние сме радетели за сериозна и дълбока съдебна реформа. Включително и с конституционни промени. Но това, което беше направено от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС беше съсипване на Конституцията в няколко глави, което е непростимо, защото беше извършено от хора невежи, неуки, но упорити и безпардонни, които отказаха да чуват гласовете на професионалната общност, а тази професионална общност повече от 90% беше против текстовете, които са измислени. Това, което се случи със служебното правителство е само първият тест за недомислието и невежеството в тези конституционни промени. Така че ние, щем не щем, ще трябва да направим съществена промяна на онова, което наричат „реформа“, коментира още Дончева.

Цялото интервю с Татяна Дончева пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.